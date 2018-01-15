ريال مدريد يسعى لضم لاعب عربي مشهور اوصل منتخب بلاده الى كأس العالم

بعد رحيل نجمه فيليبي كوتينيوبات فريق ليفربول مهددا بفقدان أحد أفضل مهاجميه محمد صلاح الذي أمسى أحد أهداف ريال مدريد الإسباني، إذ يسعى النادي الملكي لتعزيز منظومته الهجومية في ظل تراجع أدائه هذا الموسم.

وذكر الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" دي مارزيو عبر موقعه الرسمي أن ريال مدريد وضع صلاح ضمن قائمته تمهيدا لبناء فريق قوي.

وأوضح أنه بعد نجاح برشلونة في ضم كوتينيو فإن المرينغي يسارع الخطى لضم صلاح أثناء فترة الانتقالات الصيفية.

انضم كوتينيو إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب في العالم بعد كل مننيمار وكيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول بعدما قدم إليه من روما الإيطالي، وأحرز 23 هدفا حتى الآن مع الريدز 17 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع التقرير السنوي عن قيمة اللاعبين السوقية في الدوريات الخمس الكبرى، النجم المصري في المركز الـ12، وقدر قيمته بـ140.5 مليون يورو مقابل 80.44 مليونا لرونالدو.

ويستعد صلاح الذي تعافى من إصابته في الفخذ إلى قيادة ليفربول أمام مانشستر سيتي المتصدر الأحد المقبل في قمة الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الإنجليزي .

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