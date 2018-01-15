استئناف اتفاقية الدعم السمكي بين اليمن وإسبانيا

أكد وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين، اليوم الثلاثاء، أن بلادنا تعد لاستئناف العمل بالاتفاقية الثنائية بين اليمن وإسبانيا في مجال الدعم والتعاون في القطاع السمكي.

وأوضح أن اليمن تلقت عبر سفارتنا في مدريد رغبة الحكومة الإسبانية في استئناف العمل بالاتفاقية الثنائية مع بلادنا لدعم قطاع الأسماك".

ونقلت وكالة " سبأ" عن الوزير كفاين إن اليمن ردت بالترحيب وأعلنت استعدادها للعمل بالاتفاقية في المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين.

وأشار إلى أنه تم البدء في الإعداد لدراسة ودعم مشاريع في تطوير البنية التحتية في سواحل اليمن على خليج عدن والبحر العربي في مجال الاصطياد التقليدي، تمهيداً لاستئناف العمل بالاتفاقية الثنائية مع إسبانيا وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي في بلادنا.

وتعد اليمن من البلدان الغنية بالثروة السمكية على سواحل بحري العرب والأحمر وجزر ارخبيل سقطرى بشريط ساحلي يبلغ طوله 2500 كم كما بلغ عدد الصيادين ثمانين ألف صياد وبلغ متوسط الانتاج السنوي مائتين وخمسين ألف طن سنويا.