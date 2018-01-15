مرافق «صالح» الناجي يكشف تفاصيل المعركة الأخيرة ومصير الوثائق السرية التي كانت بحوزته
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

بثت قناة «بي بي سي» عربي تقريرا جديدا عن المعركة الأخيرة بين الرئيس اليمني المقتول «علي عبدالله صالح» وميلشيات الحوثي.

ونقلت القناة في التقرير روايات لأحد المرافقين لـ«صالح» في اللحظات الأخيرة من مقتله، والذي أكد أنه «كان يرى خبراء إيرانيين بصحبة أبو علي الحاكم والمشاط أثناء زيارتهم لصالح، وأنهم هم من يوجهونهم». 

وأضاف المرافق: «الإيرانيون يزودون الحوثيين بأسلحة»، مضيفا: «والأهم تزويدهم بالمعلومات اللوجيستية وأن البرنامج الذي يتبعونه برنامجا إيرانيا».       

ويذكر التقرير أن أنصار «صالح» فروا بالوثائق السرية التي كانت بحوزته».

ومطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، عقب دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» وحكومته.

لمشاهدة التقرير اضغط هنا

https://m.youtube.com/watch?v=8MUtWTR9AWM

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