مأرب برس ينشر كل الأسماء : تعرف على 3 نسوة من قيادات المؤتمر رفضن الخضوع  لحضور جلسة تعيين خليقة للزعيم وقائمة المشائخ  الذين باعوا صالح والحزب

يعيش حزب المؤتمر حالة من التشظي والخلافات المتصاعدة بين لأطراف التي كان يلمها شملها وشتاتها الرئيس السابق على عبدالله صالح , حيث نجح الحوثيين وفي وقت قياسي من إبتلاع حزب المؤتمر الشعبي العام ونجحوا في لفت أنظار العالم والشعب اليمني إلى التداعيات التي يعيشها الحزب , وذلك بسرعة مبادرتهم في تشكيل قيادة جديدة , كانت هذه الخطوة الأولى أن يقوم بها حزب المؤتمر التابع للشرعية مع جناح الفارين من حزب المؤتمر , لكن يبدو أن الخلافات بين الطرفين أخرت هذه الخطوة وربما تطول أيضا .

وعلى كل فقد لقى إعلان جناح صنعاء رفضا سريعا من قوى المؤتمريه في مأرب والرياض في حين قوبلت بالصمت حتى اللحظة من جناح الفارين خارج اليمن والمواليين لعائلة صالح الذين يرفضون الاعتراف بالشرعية .

وقد شن ناشطون مؤتمرين هجوما على قائمة المؤتمرين الذين حضروا لقد القيادة الجديدة لحزب المؤتمر بصنعاء .

حيث كشفت قوائم الحضور , عن مواقف مشرفة وأخرى سلبية من قيادات المؤتمر .

ففي حين رفضت ثلاث نسوة الانصياع لتوجيهات الحوثيين بالحضور لعقد ذلك اللقاء المهين وكان في مقدمتهم "فائقة السيد , ووفاء الدعيس وفاطمة الخطري , قوبلت هرولة البعض من أعضاء المؤتمر خاصة قائمة المنبطحين وفي مقدمة أولئك هو حضور قبيلة مراد تلك القبيلة المناضلة والرافضة للحوثيين حضرت بأكبر ثقلفي تشكيلة ذلك اللقاء ممثلا بحضور كل من الشيخ حسين حازب والشيخ عبدالله مجيديع .

إضافة إلى حضورلافت للهاشميين الذين حضروا اللقاء وفي مقدمتهم محمد عبدالعزيزالأمير وخالد الشريف ومحمد العيدروس وغيرهم .

مأرب برس ينشر قائمة لأهم الحضور وأهم المقاطعين للجلسة , اما بقية ألأسماء فهي خارج العاصمة والوطن .

وقائمة الإسماء نقلا عن الصحفي المؤتمري كامل الخوداني .

قائمة الحضور :

صادق أمين ابوراس - يحي الراعى - نجيب العجى - حسين حازب- عبده العدله - عزام صلاح –

قاسم بوزه - محسن النقيب- هشام شرف- عبدالله مجيديع - خالد الشريف - يحى غوبر - جابر غالب

فهد الاعجم - علي ابو حليقه - جلال الرويشان- احمد الزهيرى - محمد الرضي - محمد عبدالعزيز الأمير

الصفى محمد - محمد العيدروس - عبده الجندي - امين جمعان

قائمة المقاطعين :

فايقه السيد - احمدالحجري - عبدالرحمن الأكوع - جمال الخولاني - علي المقدشي - وفاء الدعيس - فاطمة الخطري - فايز العوجري - جليدان - علي ابن شعلان – ياسر العواضي - ناجي جمعان - قاسم الكسادي خالد الديني - ناصر باجبيل - علي سالم الخضمي - محمدالقوسي - اكرم عطية .