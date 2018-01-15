البورصة السعودية ترتفع بعد اعلان مزايا الملك
مأرب برس-وكالات
الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

  

ارتفعت البورصة السعودية يوم الأحد بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن حزمة مزايا للمواطنين السعوديين تعويضا لهم عن غلاء المعيشة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة وارتفعت أسهم معظم الشركات في قطاع التجزئة، والتي قد تستفيد من الحزمة التي ستعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، مع صعود سهم جرير للتسويق 2.6 في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل أكتوبر.

 ونقلت صحيفة الشرق الأوسط يوم الأحد عن عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي قوله إن منح هذا العام، والتي تتضمن بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة وتحمل الحكومة ضريبة القيمة المضافة في بعض الحالات مثل شراء المنازل لأول مرة، ستكلف الحكومة نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

 ويقدر ذلك بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام. وهناك أيضا 30 مليار ريال إضافية ستنفق هذا العام على برنامج مساعدات أعلن عنه سابقا لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة.

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