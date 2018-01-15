بن دغر ينحاز لطرف سياسي معين في اليمن ويرفع مطالب دولية لطرف دون طرف والاستياء يتسع
مأ رب برس - خاص
السبت 06 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 03 مساءً

 

طالب رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر مجلس_الأمن الدولي وجامعة الدول العربية بالتدخل لحماية أعضاء حزب_المؤتمر في صنعاء، وذلك عقب حملة اعتقالات واسعة شنتها ميليشيات_الحوثي ضدهم بعد قتلها للرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضد تلك الميليشيات.

ودعا بن دغر، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالتدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين.

كما طالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الاعتقالات وما يرافقها من إهانات وتعذيب للمعتقلين أعضاء المؤتمر في سجون الحوثيين.

وحمل بن دغر ميليشيات الحوثي، المسؤولية عن حياة المعتقلين من أعضاء المؤتمر.

موقف بن دغر لقي استياء واسعا خاصة وقد تناسى عشرات الآلاف من المعتقلين والمشردين في اليمن , من كافة الأحزاب السياسية , ولم يطالب إلا بالأفراج عن فئة من حزب سياسي معين وهو المؤتمر الشعبي العام.

وحتى اللحظة لم يكشف المؤتمر الشعبي العام عن أي معتقل ولم يصدر عنه أي بيان بعدد معتقليه أو قائمة بأسمائهم .

 
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