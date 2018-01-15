آل عفاش يتسابقون للرحيل من اليمن .. اللواء علي صالح الاحمر يغادر مأرب .. من رحل ومن بقي من آل صالح في اليمن
مأ رب برس - خاص
الأربعاء 03 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

 

 

بعد أقامة لم تدم 24 ساعة في افخر فنادق المحافظة " فندق بلقيس" غادر «اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، وقائد قوات الحرس الجمهوري محافظة مأرب متوجها إلى المملكة العربية السعودية .

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن علي صالح الأحمر غادر محافظة مأرب متوجها إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة .

ونجح "شقيق صالح غير الشقيق" إلى محافظة مأرب بعد التنسيق مع جهات عليا في الدولة وفي مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر الذي سهل له مهمة الوصول ومهمة المغادرة إلى الوجهة التي يرغب فيها.

وسبق علي صالح الأحمر في مغادرة اليمن قريبه الأخر العميد طارق محمد عبدالله صالح .

وهو ما يعني أن هناك رغبة " من آل عفاش في مغادرة اليمن كلية , رغم وجود تواصل خارجي وإلحاح على عدد من أقرباء صالح لقيادة المشهد العسكري , لكن يبدو أن تلك الجهود تكللت بالفشل خاصة بعد رفض كل من نجل صالح في وقت سابق , وتهرب كل من طارق محمد وعلي صالح من أي مسئولية عسكرية للمرحلة القادمة.

وفي رصد خاص لمأرب برس تبين أسرة صالح الحاكمة "سابقا" قد غادرت اليمن بشكل شبه كلي , حيث سبقهم في المغادرة كل يحي محمد عبدالله صالح , وعمار محمد عبدالله صالح , وخالد علي عبدالله صالح , وهو ما يعني أن أسرة آل عفاش ربما تكون ثاني إسرة في اليمن تغادر بسبب مشاكل الحكم والسياسة بعد أسرة بيت حميد الدين , ولم يعد متواجد في اليمن إلا شخصين أحدهما يدور حديث عن مقتله وأخر أسير بيد الحوثييين وهما " صلاح ومدين" نجلي صالح أما بقة الأسر فقد أصبحت خارج اليمن .

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