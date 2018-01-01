حوثيون دخلوا مأرب بصفتهم مرافقين للواء فضل القوسي .. أمن مأرب يلقي القبض عليهم والمقدشي يتوسط

قالت مصادر اعلامية متطابقة ان امن مأرب القى القبض على عدد من المرافقين للواء فضل القوسي المنظم مؤخرا للشرعية.

وألقت السلطات الأمنية في محافظة مارب القبض على خمسة من مرافقي اللواء فضل القوسي اتضح أنهم مقاتلون في صفوف جماعة الحوثيين.

وقال مصدر أمني إن السلطات الأمنية وبعد تلقيها بلاغات عن عناصر مشتبه بهم دخلوا مارب بصفتهم مرافقين للواء فضل القوسي ألقت القبض عليهم وأحالتهم للتحقيق، واتضح بعد التحقيق معهم أنهم مقاتلون حوثيون وكانوا يقاتلون في صفوف الحوثيين بمدينة تعز.

يذكر أن اللواء فضل القوسي قائد قوات الأمن الخاصة السابق غادر منطقته في الحدا (ذمار)، ووصل إلى مدينة مارب الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، قبل أسبوع، فاراً من مليشيات الحوثي التي داهمت منزله وصادرت ما بحوزته من عربات وسلاح ثم وضعته تحت الإقامة الجبرية.

وحسب المصدر فإن الفريق المقدشي والذي صدر مؤخراً قرار مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة يبذل مساعي للإفراج عن العناصر المحتجزين ويدافع عنهم باعتبارهم مرافقين للواء القوسي الذي أعلن دعمه للقوات التابعة للحكومة الشرعية.

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