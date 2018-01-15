نجل شقيق «صالح» العميد «طارق» يصل أبو ظبي بعد رحلة طويلة مليئة بالمخاطر.. تفاصيل تهريبة

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ«مأرب برس»، عن وصول العميد طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس السابق وقائد معارك ما عرف بـ«انتفاضة صنعاء»، ضد مليشيا الحوثي، إلى عاصمة خليجية.

وقالت المصادر ان «العميد طارق، وصل الى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يقيم عدد من أفراد أسرته، ومنهم نجل الرئيس السابق «أحمد».

وفي وقت سابق، أكدت مصادر «مأرب برس»، وصول نجل شقيق صالح الى سلطنة عمان بعملية تهريب معقدة، حيث سلك عدة منحدرات جبلية وشعاب متعددة عبر قبيلة خولان حتى وصل مأرب، ومن ثم تم تهريبه إلى عمان».

وأشارت المصادر الى ان «معظم المسافات قطعها، طارق، مشيا على الأقدام، خوفا من المرور بأي نقاط للحوثيين التي كانت تبحث عنه».