عاجل: معارك عنيفة في الحديدة وقوات الشرعية تصل وادي ”ظمي“ وسط فرار جماعي لمقاتلي الحوثي من ”حيس“
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الثلاثاء 02 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، اقترابهم من مركز مديرية حيس شمال محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على صفحته بـ(فيسبوك)، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وصلت اليوم إلى وادي ظمي جنوب مركز مديرية حيس شمال الحديدة.

وأشار المركز إلى أن الجيش ينفذ في هذه الأثناء عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لحيس وسط فرار لجماعة الحوثي المسلحة.

وتقع مدينة حيس على بعد 10 كيلومترات عن مدينة الخوخة التي تم تحريرها مؤخراً، وهي أولى مدن محافظة الحديدة، والتي كانت قد سقطت في أيدي قوات الجيش اليمني وبدعم من التحالف في ديسمبر 2017، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على أجزاء منها.

وفي يناير 2017 أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية انطلاق عملية "الرمح الذهبي" لتحرير الساحل الغربي لليمن من قبضة مسلحي الحوثيين، ومنذ ذلك الوقت وقوات الجيش اليمني تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها من تحرير مناطق استراتيجية وتواصل تقدمها باتجاه مركز المحافظة بغرض السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي من الحوثيين.

 
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