العميد طارق محمد صالح قائد حراسة الزعيم يغادر اليمن .. فارا من بطش الحوثيين

كشفت مصادر خاصة لمأرب برس عن مغادرة العميد طارق محمد عبدالله صالح الأحمر لليمن منذ عدة أسابيع متوجه إلى سلطنة عمان .

وخضع العميد طارق لعملية تهريب معقدة عن الطريق الهروب من عدة منحدرات جبلية وشعاب متعددة عبر قبيلة خولان حتى وصل مأرب ومن ثم تهم تهريب إلى عمان , ومعظم المسافات قطعها مشيا على الأقدام , خوفا من المرور بأي نقاط للحوثيين التي كانت تبحث عنه.

ونفت مصادر خاصة لمأرب برس الاخبار التي تحدث عن قيام العميد طارق قائد الحرس الخاص للرئيس السابق ببناء أي معسكرات لثأر لعمة أو لقتال الحوثيين , معتبرين تلك الأخبار من باب الترويج في محاولة بث الأمل في صفوف أنصار الزعيم التي تهاوت معنوياتهم بعد مقتله .