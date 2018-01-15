وسط معارك ضاربة.. قوات الشرعية تواصل زحفها باتجاه العاصمة صنعاء وتحرر مناطق جديدة بـ”نهم“ ومقاتلي الحوثي يفرون الى ”مسورة“

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي،اليوم الإثنين، من تحرير مواقع استراتيجية وتباب جديدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الخوثي بجبهة نهم (شرق العاصمة صنعاء).

مصادر عسكرية قالت ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير سلسلة جبال السلطاء وعدد من التباب المجاورة لها من ميليشات الحوثي الانقلابية، بعد معارك عنيفة.

وأكدت المصادر ان قوات الجيش تواصل تقدمها وسط معارك ضاربة وفرار جماعي لمليشيات الحوثي الإنقلابية باتجاه عزلة مسورة.

وشن طيران التحالف العربي عدت غارات اسفرت عن تدمير طقمين ودبابة وعدد من الأسلحة الرشاشة التي كانت تستخدمها المليشيات في منطقة مسوره بنهم.