مشاورات لتنصيب رئيس لحزب المؤتمر بدلا عن صالح وترتيبات لعقد مؤتمر عام بمشاركة احمد علي
مأرب برس -متابعات
الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 02 مساءً

في الوقت الذي يعيش حزب المؤتمر جناح صالح حالة انهيار ويجري افراغه من قياداته واحلال شخصيات تدين بالولاء للحوثي تسعى الشرعية لاحتواء الحزب .

  

في هذا الصدد كشفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي، مشاورات يجريها الأمين العام المساعد سلطان البركاني بين قادة الحزب والحكومة الشرعية، لإعادة العمل بالنظام الداخلي للحزب ومخرجات مؤتمره العام الذي عقد في 2008 لتنصيب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا للحزب خلفا للرئيس الراحل علي صالح.

 

وأفادت المصادر لصحيفة «عكاظ» بأن هناك توافقا شبه تام على عودة العمل بالنظام الداخلي الذي تعطل بسبب خلافات بين هادي وصالح عام 2013، وفي ضوئه جرى تعيين أحمد بن دغر نائبا لرئيس الحزب بدلا من هادي، مشيرا إلى أن أحمد علي صالح وأفراد عائلة الرئيس الراحل، سينضمون لقيادة الحزب حتى يمكن عقد مؤتمر عام في أقرب فرصة عقب تحرير البلاد. ورجحت المصادر احتمالات تصعيد نجل صالح داخل الحزب.

 

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