أول قبائل الطوق تشهد توترا مع الحوثيين والسيد يرسل وساطه توسل لأنقاذ الموقف

شهدت مديرية همدان أحد مديريات طوق العاصمة صنعاء توترا كيرا بين رجال القبائل والحوثيين , على خلفية قيام القبائل بالتمرد العلني على الحوثيين ورفضهم الصلاة في أحد المساجد التي يهمن عليها الحوثيين .

مراسل مأرب برس قال أن المواطنين في قرية الحطاب بهمدان رفضوا الصلاة في الجامع الكبير بالقرية التي يسيطر عليه الحوثيون ,وفيه يقومون بنشر أفكارهم الطائفية ونشر ثقافة الكراهية .

وقال المراسل أن المواطنين استحدثوا في القرية مسجدا أخر للصلاة فيه بعيدا , التحريض الحوثي , ودعوات الكراهية والحقد التي يغرق بها خطباء السلالة المجتمع اليمني.

وأضاف مراسل مأرب برس " ان المشرف الحوثي على مديرية همدان المدعو "أبو علي" قاد يوم أمس حملة اعتقالات طالت عددا من أهالي القرية , وفي المقابل توعد أهالي المنطقة بتأديب المدعو أبو علي " الذي هو أحد العناصر القادمة من صعدة , وصهر القبيلة حيث قام أحد حوثة الحطاب بهمدان عام 2014م بتزويجه بأحد بناته, وهو يقابلهم اليوم بحملة اعتقالات وتهديدات .

كما خرجت اليوم حملة مسلحة تتوعد بتفجير منازل عدد ممن أسموهم بالمنافقين وأنصار العدوان وأمريكيا واسرائيل .

كما وصلت بمعية الحملة المسلحة التي يقودها "ابو علي" إلى همدان وساطة قبيلة أخرى مدعومة وموجهة من قبل الحوثيين "تدعو إلى التهدئة وإصلاح الوضع في قرية الحطاب بهمدان .

حيث تطالب الوساطة من كل من الشيخ محمد القريشي ومجاهد عايض بضمانة قبيلة يضمنوا فيها سلامة وأمن " أبو علي" فقط مقابل إنسحاب الحملة العسكرية .

مراقبون محليون رأوا في هذه الوساطة التي يدفع بها الحوثيون في هذا الوقت وبهذه الشروط الموقف الصعب التي تعيشه المليشيات الحوثية , حيث تتخوف من تفجير الموقف داخليا في ظل عشرات الجهات التي تشتعل , وهو الأمر الذي لا تطيقه هذه العصابات الحوثية .

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