قرارات مناطقية تثير استياء ”حاضنة الشرعية“

ساد استياء واسع في أوساط المحافظات الشمالية عموما ومحافظة مأرب (حاضنة الشرعية، وآخر أسوار الجمهورية) على وجه الخصوص، إزاء قرارات الرئيس هادي التي اعتبروها ”مناطقية بحتة“.

وعبر عدد من ابناء مأرب والمحافظات الشمالية في حديث لـ”مأرب برس“، عن استيائهم من قرارات الرئيس هادي، والذي في كل قراراته تسود المناطقية، وينال الجنوب فيها نصيب الأسد، فيما تغيب ”مأرب“، التي قدمت في سبيل الدفاع عن شرعية هادي والنظام الجمهورية قرابين من الشهداء والجرحى، واحتضنت الحكومة الشرعية وجيشها الوطني، بشكل كبير.

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، قرارات جمهورية بتعديلات وزارية في حكومة بن دغر.

ناشط ماربي قال لـ”مأرب برس“، ”بعد ثورة كان المأربيون في طليعتها ضد الإقصاء والتهميش ، وكأن شئياً لم يكن ، حكومات متعاقبة وأكثر من لجنة بقرارات جمهورية، لم يكن لمأرب اي نصيب فيها، فمأرب هي المحافظة النفطية الوحيدة في العالم والتي لا يوجد حتى في عاصمتها مشروع مياه او مشروع صرف صحي او مصنع او جامعة او حتى حديقة او .. او“.

محافظة مأرب التي عانت التهميش والاقصاء عقودا من الزمن، متى سيتم انصافها وأبناءها، ومتى ستلقى نصيبها من التعيينات والقرارات الجمهورية، ومتى ستعطيها الحكومة حقها، خصوصا ان لها ثقلها الاقتصادي والحضاري والعسكري، يتساءل أحدهم.

الناشط السياسي صالح السقاف قال في حديث سابق لـ”مأرب برس“، صالح السقاف: ”نلاحظ أن هناك إقصاء وتهميش متعمد وممنهج من قبل قيادة الشرعية للأسف، وقد صبرنا الكثير لكننا لن نصبر الى الآخير وليعلم القاصي والداني بأن عهد التهميش والتشويه والإقصاء قد ولى ولن تذهب دماء شباب مأرب ورجالها وكل أحرار اليمن ليتسلق عليها مجموعة من اللصوص الجدد“.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي ايضا، رصد ”مأرب برس“، ردود افعال غاضبة لعدد من ناشطي محافظة مأرب، اللذين أكدوا أن كل الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن لا يعتبرون محافظتهم الا ”بقرة حلوب“.

الصحافي والناشط السياسي المأربي محمد الصالحي كتب في صفحته على فيسبوك ”مبروك القرارات الجديدة، التي كرست المناطقية والأسرية وتم استبعاد مأرب من المشهد السياسي“.

وأضاف الصالحي: ”تستمر الحكاية.. مأرب في نظرهم بقرة حلوب“!!