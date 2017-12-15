صورة صالح تتسبب في مقتل سائق باص بطريقة بشعة .. رمى به الحوثيون من مرتفع شاهق بعد مشادات كلامية #شاهد
مأرب برس - خاص
الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 مساءً

أكدت مصادر محلية نقلا عن شهود في إب وسط اليمن أن مليشيات الحوثي ارتكبت جريمة مروعه مساء اليوم الأحد في حق شاب كان يستقل باص وعلى زجاجته لاصق صورة للرئيس السابق صالح وعلى الفور اخذته عناصر المليشيات وألقت به من مكان شاهق وصادرت باصه.

واضافت المصادر أن سائق باص كان مارا في الخط العام إب العدين وتحديدا في نقطة مشورة غرب المدينة استوقفته المليشيات ودخلت معه بمشاده كلامية لينتهي بها الحال برمية من جبل مشورة الشاهق ليفارق الحياه فورا.

وفي الصورة التي حصل مأرب برس عليها يظهر رأسه والجزء العلوي من جثة الشاب والذي ما زال مجهول الهوية .

وقد لاقت الجريمة استهجان وهول المواطنين المارين في المكان .

وفي موضوع آخر قتل جندي وأصيب اخرين اليوم بمدينة إب اثناء اقتحام مسلحون حوثيون مبنى المجمع الحكومي لمديرية المشنة واشتباكهم مع حراسته

وتعيش مليشيات الحوثي حالة رعب وفقدان الثقة بعناصر الأمن والجيش الذين لا ينتمون سلاليا وعقائديا للايدلوجية الكهنوتية الحوثية مما دفعها لارتكاب جرائم مروعه.

وقتل جندي أمن وأصيب عدد اخرين مساء اليوم الاحد بمدينة إب اثناء اقتحام مسلحون حوثيون مبنى المجمع الحكومي لمديرية المشنة واشتباكهم مع حراسته بدون أي مبرر رغم خضوع الادارة والمحافظة لهيمنة مسلحي المليشيات الانقلابية .

 

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