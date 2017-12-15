صورة صالح تتسبب في مقتل سائق باص بطريقة بشعة .. رمى به الحوثيون من مرتفع شاهق بعد مشادات كلامية #شاهد

أكدت مصادر محلية نقلا عن شهود في إب وسط اليمن أن مليشيات الحوثي ارتكبت جريمة مروعه مساء اليوم الأحد في حق شاب كان يستقل باص وعلى زجاجته لاصق صورة للرئيس السابق صالح وعلى الفور اخذته عناصر المليشيات وألقت به من مكان شاهق وصادرت باصه.

واضافت المصادر أن سائق باص كان مارا في الخط العام إب العدين وتحديدا في نقطة مشورة غرب المدينة استوقفته المليشيات ودخلت معه بمشاده كلامية لينتهي بها الحال برمية من جبل مشورة الشاهق ليفارق الحياه فورا.

وفي الصورة التي حصل مأرب برس عليها يظهر رأسه والجزء العلوي من جثة الشاب والذي ما زال مجهول الهوية .

وقد لاقت الجريمة استهجان وهول المواطنين المارين في المكان .

وفي موضوع آخر قتل جندي وأصيب اخرين اليوم بمدينة إب اثناء اقتحام مسلحون حوثيون مبنى المجمع الحكومي لمديرية المشنة واشتباكهم مع حراسته

وتعيش مليشيات الحوثي حالة رعب وفقدان الثقة بعناصر الأمن والجيش الذين لا ينتمون سلاليا وعقائديا للايدلوجية الكهنوتية الحوثية مما دفعها لارتكاب جرائم مروعه.

وقتل جندي أمن وأصيب عدد اخرين مساء اليوم الاحد بمدينة إب اثناء اقتحام مسلحون حوثيون مبنى المجمع الحكومي لمديرية المشنة واشتباكهم مع حراسته بدون أي مبرر رغم خضوع الادارة والمحافظة لهيمنة مسلحي المليشيات الانقلابية .

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