مليشيات الحوثي تصفي 11 ضابطاً عراقياً في صنعاء
مأرب برس- متابعات
الأحد 24 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 06 صباحاً

   

أشارت مصادر إلى أن مليشيات إيران الحوثية نفذت خلال الأيام الماضية عمليات تصفية بحق 11 ضابطاً عراقيًا كانوا في اليمن بضيافة الرئيس السابق علي صالح.

وبحسب ماذكرته صحيفة سبق الإلكترونية فقد أوضحت المصادر: أن الضباط العراقيين برتب عليا وكانوا في صنعاء، بتوجيهات من المخابرات الإيرانية التي تعتبر هؤلاء الضباط من منتسبي الجيش العراقي السابق أيام حكم صدام حسين.

وقالت المصادر: إن "صالح" كان استقدم عددا كبيرا من الضباط العراقيين أثناء احتلال العراق، وعملوا كخبراء عسكريين ومدربين ومستشارين، منهم من غادر اليمن عام 2011 وبعدها إلى الأردن ودول عربية وأوروبية، ومنهم من بقي في اليمن.

وكان الضباط العراقيون يعملون مع الرئيس السابق "صالح" على تحديث وحدات الحرس الجمهوري والقوات الجوية، وبعد تسليم "صالح" للسلطة بقيت مجموعة منهم كمقيمين في صنعاء، فيما قتلت مليشيات الحوثي الإيرانية عددًا منهم إبان سقوط صنعاء عام 2014 م، وأعدمت المتبقي منهم الأسبوع الماضي بعد اتهامهم بمشاركة صالح في حروب صعدة.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال