مليشيات الحوثي تصفي 11 ضابطاً عراقياً في صنعاء





أشارت مصادر إلى أن مليشيات إيران الحوثية نفذت خلال الأيام الماضية عمليات تصفية بحق 11 ضابطاً عراقيًا كانوا في اليمن بضيافة الرئيس السابق علي صالح.

وبحسب ماذكرته صحيفة سبق الإلكترونية فقد أوضحت المصادر: أن الضباط العراقيين برتب عليا وكانوا في صنعاء، بتوجيهات من المخابرات الإيرانية التي تعتبر هؤلاء الضباط من منتسبي الجيش العراقي السابق أيام حكم صدام حسين.

وقالت المصادر: إن "صالح" كان استقدم عددا كبيرا من الضباط العراقيين أثناء احتلال العراق، وعملوا كخبراء عسكريين ومدربين ومستشارين، منهم من غادر اليمن عام 2011 وبعدها إلى الأردن ودول عربية وأوروبية، ومنهم من بقي في اليمن.

وكان الضباط العراقيون يعملون مع الرئيس السابق "صالح" على تحديث وحدات الحرس الجمهوري والقوات الجوية، وبعد تسليم "صالح" للسلطة بقيت مجموعة منهم كمقيمين في صنعاء، فيما قتلت مليشيات الحوثي الإيرانية عددًا منهم إبان سقوط صنعاء عام 2014 م، وأعدمت المتبقي منهم الأسبوع الماضي بعد اتهامهم بمشاركة صالح في حروب صعدة.