بالفيديو.. خطيبة وزير ترامب الفاتنة تظهر عاريةً في فيلمها الأخير
مأرب برس - متابعات
الأربعاء 22 فبراير-شباط 2017 الساعة 10 مساءً

وزير ترامب الجديد للخزانة هو بالتأكيد رجلٌ يعرف ما يقوم به، وهو الأمر الذي أثبتته خطيبته الفاتِنة دون شك الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي.

بينما كان الرئيس ينظر باستحسان، كان ستيف منوتشين يؤدي القسم إلى جانب المُمثِّلة أسكتلندية المولد لويز لينتون (35 عاماً)، والتي كشفت عن كامل جسمها تقريباً خلال فيلمها الأخير: Intruder .

وأصبحت سمعة لويز، التي تعرِّت من أجل تصوير مشاهد إغراءٍ خلال استحمامها وممارستها الجنس، سيئةً بعض الشيء العام الماضي بعدما زُعِم اختلاقها تجارب مرّت بها في إفريقيا ، قالت إنها خطيرة ونشرتها في مُذكِّراتها، حسب تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقد شاركت الممثلة الأسكتلندية أيضاً في أدوار ثانوية إلى جانب كلٍ من توم كروز وروبرت ريدفورد خلال شقِّها لطريقها نحو الشهرة.

ويُعَد منوتشين (54 عاماً)، بثروته البالغة 400 مليون دولار، أثرى من تولَّى منصب وزير الخزانة على الإطلاق، وتعرَّض المصرفي السابق، والمنتج السينمائي، للانتقاد بسبب عمله في وول ستريت خلال الأزمة المالية في عام 2008.

الفيديو كما بثته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اضغط هنا

 
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