المرافق الشخصي للواء اليافعي يروي تفاصيل عملية استهداف اليافعي
مأرب برس - صنعاء
الأربعاء 22 فبراير-شباط 2017 الساعة 08 مساءً

روى المرافق الشخصي لنائب رئيس الأركان في القوات الحكومية اللواء أحمد اليافعي، تفاصيل عملية استهداف اليافعي بصاروخ حوثي استهدفهم في أطراف مدينة المخا (غرب اليمن)، فجر اليوم الأربعاء، خلال قيادته للقوات الحكومية في معارك استعادة الجبل الاستراتيجي.

وقال العقيد أحمد عبدالقوي اليافعي وهو المرافق الشخصي للواء اليافعي، «كنا نائمين وكان أحمد سيف نائم بجوار سيارته ويحتمي بها، وأنا وبعض المرافقين نائمين خلف الطقم العسكري ولا تفصل بينا وبينه إلا أمتار قليلة»، مشيرا الى إن الانفجار العنيف حدث عند الساعة الرابعة فجراً.

وأضاف - بحسب الرواية التي نقلها عنه الصحفي ياسر اليافعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «صحيت من النوم أشوف آثار دخان وتراب، وعلى طول اتجهت إلى مكان اللواء، وشاهدته مغمى عليه ويتنفس بصعوبة، وأنادي عليه ولم يجب ولكن توفي بعدها مباشرة متأثراً بضغط الانفجار حيث لم يصب إلا بشظية بسيطة أسفل الرقبة».

وأشار عبدالقوي الى ان «الصاروخ سقط على تجمع للسيارات واستهدف سيارة اليافعي بشكل رئيسي، وأحدث فتحة في الأرض بعمق يقارب 5 متر»، مؤكدا ان اثنين من المرافقين الشخصيين لليافعي قُتلوا في الحادث، كما نفى سقوط أي ضابط إماراتي أو من التحالف في الحادثة، كما أوردت وسائل إعلام موالية للحوثيين.

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