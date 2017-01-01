القوات الحكومية تدفع بتعزيزات ضخمة الى المخا استعدادا لتحرير "جبل النار" ومعسكر خالد وتتقدم صوب "يختل"
مأرب برس - تعز
الأربعاء 22 فبراير-شباط 2017 الساعة 12 صباحاً

اشتدت المعارك الدائرة بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الساحل الغربي لمحافظة تعز.

ودفعت القوات الحكومية بتعزيزات كبيرة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة "المخا" بهدف استعادة السيطرة على "جبل النار" ومعسكر خالد القريب من مدينة "البرح" على خط تعز الحديدة.

وواصلت قوات الحكومة الشرعية تقدمها باتجاه منطقة "يختل" ومعسكر "أبي موسى الأشعري" شمال المدينة بمساندة طيران التحالف العربي.

واندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي وصالح في تلك المناطق استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من عناصر المليشيات. 

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