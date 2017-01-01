اشتدت المعارك الدائرة بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الساحل الغربي لمحافظة تعز.

ودفعت القوات الحكومية بتعزيزات كبيرة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة "المخا" بهدف استعادة السيطرة على "جبل النار" ومعسكر خالد القريب من مدينة "البرح" على خط تعز الحديدة.

وواصلت قوات الحكومة الشرعية تقدمها باتجاه منطقة "يختل" ومعسكر "أبي موسى الأشعري" شمال المدينة بمساندة طيران التحالف العربي.

واندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي وصالح في تلك المناطق استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من عناصر المليشيات.