في سابقة لم تحدث في العالم.. أول رئيس يعين زوجته نائبا له

عيّن رئيس أذربيجان إلهام علييف زوجته مهريبان في منصب النائب الأول له، في قرار نشر اليوم (الثلثاء) على موقع الرئاسة الإلكتروني.

ولم يحدد القرار مهمات معينة لمهريبان علييف (52 عاماً)، لكن الدستور ينص على أن شاغل هذا المنصب ينوب عن الرئيس في حال سفره إلى الخارج.

وتقرّرت مناصب نائب الرئيس والنائب الأول له، وهو منصب أرفع، العام الماضي في استفتاء دستوري فتح الطريق أمام نقل السلطات الرئاسية في حال عجز الرئيس عن القيام بها.

وتضمن الاستفتاء زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة من خمسة إلى سبعة، وكان استفتاء سابق رفع القيد عن تعدد فترات الرئاسة.

ولا يزال منصب نائب الرئيس الآخر شاغراً. وخلف إلهام والده حيدر في العام 2003، والذي حكم أذربيجان الغنية بالنفط منذ العام 1993.

وتتهم مؤسسات أوروبية ومنظمات حقوقية سلطات أذربيجان بتقييد حرية التعبير، لكن السلطات تنفي ذلك.

وشغلت زوجة الرئيس الأذري منصب سفيرة النوايا الحسنة لـ"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" وللمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وتنحدر زوجة علييف من عائلة أذرية كبيرة فقد كان والدها عالما ورئيسا للأكاديمية الوطنية للطيران منذ عام 1996 وجدها هو جلال باشاييف الكاتب الأذربيجاني الشهير ووالدتها هي إيمان غوليفا وكانت باحثة في مجال جذور الثقافات والاستشراق واللغة.