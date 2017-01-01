الحوثيون يعترفون بمقتل قيادي بارز .. من هو وكيف قتل ؟



اعترفت جماعة الحوثي ، اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد قيادييها في محافظة تعز وسط اليمن.

وأفاد مصدر محلي لوكالة (سبأ) التي تسيطر عليها الجماعة أن مدير عام مديرية مقبنة بمحافظة تعز محمد هائل سنان قتل في غارة لطيران التحالف العربي استهدفت سيارته جنوب شرق مدينة المخا.

وأوضح المصدر أن "الغارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها سنان برفقة ابن عمه رياض مهيوب سنان في الطريق الرئيسية الرابط بين البرح والمخا".







ونشر"مأرب برس"خبرا أمس الاثنين تضن تصريحا لمصدر عسكري بتعز أكد مقتل تسعة من قيادات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة 21 أخرين في غارة جوية لطيران التحالف العربي.

وقال المصدر " ان غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت رتل من التعزيزات باتجاه جبل النار ما ادى الى مقتل قيادات للمليشيا بينهم القيادي الحوثي محمد هايل سنان المعين مديرا لمديرية مقبنة من قبل المليشيات وخسائر في المعدات والاطقم العسكرية "، حسب وكالة سبأ الرسمية.





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