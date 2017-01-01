تفاصيل اجتماع أمني في العاصمة عدن جمع رئيس الوزراء بـ شلال شايع وحسين عرب



اشاد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بالجهود التي تبذلها إدارة أمن عدن في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار..مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم كل الدعم للأجهزة الأمنية بما يسهل لها القيام بالمهام الوطنية المناطة بها.

جاء لك خلال لقائه اليوم في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، لمناقشة الأوضاع الأمنية في عدن.

وأكد رئيس الوزراء أن الأوضاع الأمنية في عدن قد تحسنت اكثر مما كانت علية في السابق..مشدداً بمضاعفة الجهود والعمل بكل تفاني وإخلاص في الحفاظ على أمن وأستقرار المواطن، وترك الخلافات التي لاتخدم إلا أعداء الوطن.

واستمع رئيس الوزراء من مدير أمن عدن إلى شرح مفصل عن الأوضاع الأمنية في المحافظة،وعمل كافة الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة، وعناصر الإرهاب،والتحديات والصعوبات التي تواجها إدارة الأمن في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادنا.

من جانبه أكد مدير أمن عدن أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل الجهود على حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة ..منوهاً إلى أن الأجهزة الأمنية بكل وحداتها ستضل العين الساهرة في خدمة الوطن والشرعية ممثلة بالرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.