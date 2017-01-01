محافظ مأرب : 21 فبراير يوم مفصلي وشرعية هادي غير قابلة للنقاش والدولة الاتحادية هدفنا



قال الشيخ سلطان العرادة محافظ مأرب ان يوم 21 فبراير يعد احد الايام المفصلية في تاريخ اليمن المعاصر حيث احتشد ملايين اليمنيين لتجسيد ارادة التغيير واسدال الستار على نظام فردي عائلي امامي بثوب جمهوري مزيف.



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وهنأ اللواء العرادة -في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في حفل أقيم بمأرب أحياءا للذكرى الخامسة لانتخاب الرئيس هادي-هنأ القيادة السياسية والحكومة بهذه المناسبة والانتصارات السياسية والعسكرية التي تحققت بمختلف الجبهات والنجاحات الادارية التي بعثت الامل واشاعت روح التفاؤل.

واضاف" يعود فبراير اليوم وبلادنا تعيش مرحلة نضالية جديدة ﻻستعادة الدولة وملاحقة المتمردين في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة انقلاب الاماميين الجدد على التوافق السياسي ورفضهم لمخرجات الحوار الوطني ".

واكد محافظ مارب على ان المشروعية الشعبية والسياسية التي حصل عليها الرئيس هادي غير قابلة للنقاش وﻻ مجال لمحاولة الانتقاص منها على طاوﻻت التفاوض".

وشدد على ان قيام الدولة الاتحادية هدف وطني تقف خلفه إرادة شعبية ومن غير الممكن التراجع او التخلي عنه.

ﻻفتا الى حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء واهتمامها بمحافظة مارب بعد ان عانت الحرمان والاهمال المتعمد عل مدى 33 عاما.

ونوه المحافظ العرادة الى ان المرحلة تتطلب من كافة المكونات تسخير الجهود لنهضة عاصمة اقليم سبا وخدمتها والتعاون ﻻنجاز المشاريع وتقديم مصلحة المحافظة على المصالح الشخصية والانانية والابتعاد عن النظرات الضيقة واثارة النعرات والزوابع وغيرها من الاساليب التي يتبعها المازومين والحاقدين على نجاح المحافظة وتماسك مكوناتها السياسية والاجتماعية في زمن الحرب والسلم.

واعرب محافظ مارب عن الشكر والعرفان للاشقاء في التحالف العربي على جهودهم العسكرية والانسانية.

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