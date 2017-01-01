ضبط 5 ساعات مرصعة بالألماس بحوزة برلماني يمني بمطار القاهرة

قالت مصادر اعلامية مصرية ان إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى احتجزت، مساء اليوم الإثنين، 5 ساعات مرصعة بالألماس كانت بحوزة برلمانى يمنى أثناء وصوله إلى القاهرة قادما من مدينة حضرموت.

ونقلت المصادر عن مصدر جمركى بمطار القاهرة، قوله، بأن رجال الجمارك اشتبهوا فى إحدى حقائب البرلمانى اليمنى أثناء إنهاء إجراءات وصوله على الخطوط اليمنية رقم 606 والقادمة من مطار "سيئون"، عبر صالة الخدمة المميزة بالمطار.

وأشارت الى انهم قاموا بتفتيش الحقيبة المشتبه بها وعثروا بداخلها على 5 ساعات مرصعة بالألماس، وتم حجز المضبوطات فى وديعة بالجمرك، وإخطار السلطات المختلفة بالمطار بالواقعة والسماح للراكب بدخول البلاد.