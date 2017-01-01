إيران تتخلى عن الحوثيين وتقرر الانسحاب من اليمن ومصادر تكشف خفايا زيارة "روحاني" الى الكويت
مأرب برس - غرفة الأخبار
الإثنين 20 فبراير-شباط 2017 الساعة 09 مساءً

قالت مصادر رئاسية يمنية أن ايران قررت الانسحاب من اليمن وتقليص الدعم لمليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرة الى ان الرئيس الايراني عرض على دول الخليج خلال زيارته للكويت وعمان الدخول في حوار بدون أي شروط.

وأوضح السكرتير الصحفي للرئاسة اليمنية مختار الرحبي ان قرار إيران جاء بعد أن غيرت أمريكا التعامل معها، وبعد أن سحبت تركيا وروسيا البساط منها في سوريا، مما جعل إيران تحاول تقديم تنازلات من أجل تخفيف الضغوط عليها من قبل الخليج وأمريكا التي صرحت تصريحات نارية ضد إيران وأنها ترعى الإرهاب في الشرق الأوسط.

وقال الرحبي في تصريح صحفي ان تلك المعطيات جعلت الرئيس الإيراني يهرول إلى الكويت وسلطنة عمان ويعرض على الخليج والمملكة الدخول في حوار بدون أي شروط .

وأضاف: “من المؤكد أن اليمن محور مهم وتدخلات إيران في اليمن أصبحت واضحة بوقاحة حيث دعمت الحوثيين بالأسلحة والخبراء والمدربين ومن ثم أُلقي القبض على سفن إيرانية من قبل البحرية الأمريكية وكذلك الأسترالية والفرنسية وفيها أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين".

 وأشار الى ان طهران مستعدة أن تبيع وتتخلى عن أدواتها في المنطقة ومنها اليمن بمقابل تخفيف الضغط عليها من قبل أمريكا ودول الخليج، لافتا الى ان الحوثيون الآن يعيشون حالة رعب حقيقي ففي حين تم إعلانهم لأول مرة كجماعة إرهابية من قبل واشنطن والحكومة اليمنية تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية وهذا إذا تم لن تدخل الجماعة في أي حوار وهذا يضيق الخناق عليها ويجعلها تقدم تنازلات كبيرة” .

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