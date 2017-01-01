الحوثيون يعتدون على وزير مؤتمري ويطردونه من مكتبه بشكل مهين

قامت مجموعة من العناصر الحوثية اليوم، الاثنين، بالإعتداء على القيادي المؤتمري الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ووزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين الشيخ “حسين حازب”، وطرده من مبنى الوزارة.

وقالت مصادر اعلامية أن مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي اقتحمت الوزارة وقامت بطرد الوزير “حازب” بطريقة مهينة.

وبحسب المصادر، فإن هذه الواقعة تأتي في إطار الصراع بين طرفي الانقلاب “حزب المؤتمر وميليشيات الحوثي” في إدارة الوزارة وملفات فساد ونفوذ.

يذكر أن تصاعد حدة الخلافات قد زادت ين جماعة الحوثي والموالين لصالح بشكل كبير حيث قامت جماعة الحوثي بممارسات استقواء على حليفهم صالح مثل إقتحام معسكرات الحرس الجمهوري ومحاولة الانفراد إدارة الامور السياسية والعسكرية