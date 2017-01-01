الرئيس هادي يعود إلى العاصمة المؤقتة بعد زيارة خاطفة إلى الرياض



عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة استمرت أسبوعاً للسعودية.

وقال مصدر رئاسي بحسب الأناضول إن هادي وصل ظهر اليوم عدن قادماً من الرياض، بعد زيارة للسعودية أعقبت الاشتباكات التي شهدها مطار عدن بين قوات أمنية تتبع أحد القادة المتمردين على قرار الرئيس بإقالته وقوات الحماية الرئاسية.

وتزامنت عودة الرئيس اليمني، مع استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي بعد توقف لنحو أسبوع، إثر تلك الاشتباكات.

ولم يتم الإعلان عن أي نشاط رسمي للرئيس هادي خلال فترة تواجده في الرياض، سوى لقاءه، أمس السبت، بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر.

ولم تُعرف النتائج التي حققها الرئيس هادي في زيارته للرياض، لكن الأزمة الأمنية في المطار لم تنته، رغم استئناف النشاط الملاحي في المنفذ الجوي الذي يخدم المحافظات الجنوبية والشمالية معا.

وتقيم الحكومة اليمنية منذ أشهر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتواجد فيها هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء الحكومة.