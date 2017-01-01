

اكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير خالد اليماني أن جمهورية ايران الاسلامية، بسياساتها التسلطية والتوسعية في المنطقة وانتهاكها الصارخ لمبدأ السيادة وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لليمن مازالت مستمرة في التحريض على الحرب في اليمن ومهاجمة دول الجوار وارهاب الممرات الدولية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وقال اليماني في رسالة الحكومة التي أرسلها امس السبت للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز بشأن التدخلات الإيرانية في اليمن "ماتزال جمهورية ايران الاسلامية مستمرة في تمويل الحوثيين في اليمن وكذا دعمهم استراتيجيا وعسكريا من خلال تدريب المقاتلين الحوثيين وارسال شحنات الأسلحة والذخائر الى بلادي في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) والقرار 2231 (2015)"..مشيراً الى انه تم اعتراض شحنات الاسلحة الايرانية المهربة بشكل متكرر من قبل العديد من الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة.

واوضح انه تم القبض على شحنات الاسلحة في البحر من قبل استراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكشفت كمية الشحنات الضخمة للأسلحة وأكدت انها صنعت في ايران.

وقال السفير اليماني "في 4 أبريل 2016، نشر الأسطول الأمريكي الخامس بياناً أكد للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة صادرت القوات الدولية البحرية العاملة في البحر العربي شحنة أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أنه تم تصنيعها في ايران وكانت في طريقها الى الحوثيين في اليمن".

وأضاف "وفي نوفمبر 2016، أفاد معهد تسليح النزاعات ومقره في المملكة المتحدة أن الأسلحة التي تم اعتراضها على ثلاثة قوارب من قبل القوات البحرية المشتركة في البحر العربي أيرانية الصنع وأخذت من مخزون الأسلحة الايراني، ووثقت تقارير عديدة لمصادرات مشابهة لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ ايرانية مضادة للدبابات وبندقيات هجومية وبندقيات دراجنوف للقنص و AK-47 وقذائف الهاون ومئات من القذائف الصاروخية، وقاذفات RBG ..لافتاً الى ان معظم جنسية طواقم القوارب التي تم اعتراضها كانت ايرانية.

وبيّن اليماني ان لجنة الخبراء حول اليمن المنشأة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2140 (2014) في تقريرها الصادر في 17 فبراير 2017، كشفت عدداً من الأسلحة الايرانية المصادرة ومعظمها على سيارات عمانية متجهة الى مناطق سيطرة تحالف الحوثي- صالح وفي طريقها الى قواتهم.

وأكد ان قوات الجيش الوطني في 12 ديسمبر 2016 قامت باحتجاز شاحنة قادمة من الحدود العمانية على متنها 3 طائرات تجسس مفككة ومغطاه بقطع غيار سيارات وأجهزة الكترونية كانت في طريقها الى قوات الحوثيين ومازالت الشحنة محتجزة في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب..مشيراً الى ان قوات التحالف العربي أسقطت في 28 يناير 2017 طائرة تجسس من دون طيار حوثية فوق مدينة المخا.

وذكر السفير اليماني ان قائد جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي صرح في خطاب متلفز يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2017 ان جماعته بدأت بتصنيع طائرات تجسس..لافتاً الى ان ذلك يثبت مدى انخراط الجانب الايراني في تزويد الانقلابيين بالسلاح والخبرات وهو مايسهم في اطالة أمد الحرب واعاقة السلام.

وكشف اليماني ان قوات مليشيا الحوثي ماتزال تتلقى التدريب من قبل عناصر قوات الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني..لافتاً الى ان مهمة قوات الحرس الثوري وحزب الله تشمل تدريب مقاتلي الحوثي على استخدام الأسلحة الحديثة التي تم نهبها من مخزون القوات المسلحة اليمنية بالاضافة الى الأسلحة الايرانية.

وقال"شن تحالف الحوثي-صالح هجمات صاروخية وباليستية غير مسؤولة وبلاتمييز ضد حدود المملكة العربية السعودية أسفرت عن مئات الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات"..مشيراً الى ان صواريخ قاهر1 والصواريخ الباليستية زلزال3 المستخدمة في هذه الهجمات صنعت في ايران كما حددت ذلك لجنة الخبراء حول اليمن.

واضاف"بدأت مليشيا الحوثي وبشكل متكرر، مدعومة من الايرانيين وبطريقة مشابهة لآليات وتكتيكات الجيش الايراني المستخدمة من قبل في مضيق هرمز، في مهاجمة السفن العابرة لمنطقة جنوب البحر الأحمر".

واوضح السفير اليماني انه في 1 أكتوبر 2016 تم مهاجمة سفينة إماراتية في انتهاك واضح للقانون الدولي ،وفي 9 و12 و15 أكتوبر 2016 أطلق الحوثيون وبمساعدة الحرس الثوري الايراني صواريخ على السفينة الأمريكية USS Mason في البحر الأحمر، وفي 25 أكتوبر 2016، هاجم الحوثيون ناقلة الغاز المسال الأسبانية Galicia Spirit قبالة السواحل اليمنية.

واشار الى ان لجنة الخبراء حول اليمن اعتبرت هذه الهجمات تهديداً للسلام والأمن في اليمن وقد تؤثر هذه الهجمات في مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر على أمن الملاحة البحرية والسفن التجارية وبما يعرض ايصال المساعدات الانسانية في اليمن عبر البحر الى الخطر وتشكل انتهاكا للفقرة 19 من القرار 2216 (2015).

ولفت اليماني الى ان المليشيا وفي انتهاك خطير آخر قامت في 31 يناير 2017، بمهاجمت قوارب انتحارية حوثية فرقاطة سعودية تعمل على مراقبة وتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر وأدى الى مقتل اثنين وجرح 3 من طاقم الفرقاطة..مؤمداً إن هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً لخطوط الملاحة الدولية الاستراتيجية وتعرض سلامة الملاحة في مضيق باب المندب للخطر وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي للبحار.

وادان اليماني بقوة الممارسات الارهابية المذكورة آنفاً والمرتكبة من قبل مليشيا الحوثي التي تعمل كذراع لجمهورية ايران الاسلامية، الدولة الراعية للارهاب.

وحث مجلس الأمن على تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية..معبراً عن ادانته بأقوى العبارات التدخل السلبي لجمهورية ايران الاسلامية في الداخلية اليمنية ودعمها المالي والسياسي والعسكري المستمر للحوثيين والذي لولاه لكان من السهل انجاز الحل السلمي للنزاع في اليمن .

وقال المندوب الدائم لبلادنا لدى الامم المتحدة السفير خالد اليماني "ان هذه الانتهاكات الخطيرة لمبدئ السيادة وللقانون الدولي يجب أن تتوقف".