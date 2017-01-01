غوارديولا يحسم أمر عودته لقيادة نادي برشلونة



خرج المدرب الإسباني بيب غوارديولا مؤخرا عن صمته فيما يتعلق بإمكانية عودته لقيادة فريق برشلونة مستقبلا، وذلك في أعقاب تزايد التقارير بشأن تلك الخطوة خلال الأيام الأخيرة.

وفيما يمثل صدمة لعشاق البارسا أعلن مدرب مانشستر سيتي الحالي أنه لن يعود أبدا لكامب نو، نافيا تقارير تحدثت عن محاولات لإقناعه بالعودة الصيف المقبل، بالتزامن مع تصاعد الضغوط على مدرب البارسا لويس إنريكي بسبب سوء النتائج.

وأكد غوارديولا، المتوج بـ14 لقبا خلال 4 أعوام في قيادة الفريق الكتالوني، أن فترته في برشلونة "قد انتهت".





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