

اعتبر حسين عبدالغني، قائد النصر السعودي، رحيل زميله عوض خميس إلى المنافس نادي الهلال خسارة كبيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ليس على خلاف مع زميله في الفريق أحمد الفريدي.

وقال قائد النصر في تصريحات لـبرنامج “في المرمى”، عبر قناة “العربية”: “رحيل عوض خميس خسارة كبيرة، لكن النصر نادٍ كبير ولا يتوقف على أي شخص”، مضيفاً عن الفريدي: “هناك أناس تحب تضخيم الأمور، لم يكن بيني وبين أحمد أي خلاف أو اختلاف، الأوضاع في نادي النصر ممتازة للغاية”.

وحول المدرب الجديد كارتيرون، أجاب: “مدرب كبير، لكنه لن يقدر على تغيير الفريق في ظرف مباراتين، أتوقع استمراره على طريقة المدرب السابق زوران مع إضافة بعض التعديلات”.





وانتزع النصر فوزًا صعبًا من مضيفه الأهلي 2/0 خلال المباراة التي جمعتهما، امس الجمعة، في المرحلة الـ 19 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وشهدت أيضًا هذه الجولة تعادل الرائد مع الفيصلي وفوز الوحدة على الاتفاق 2/1.

وسجل هدفي النصر يحيى الشهري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول ونايف هزازي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

واضطر الأهلي للعب بـ 10 لاعبين بعد طرد سعد الأمير في الدقيقة 72.

ورفع النصر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الثالث عشر للنصر هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة للأهلي هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في مباراة.





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