هزيمة قاسية لـ برشلونة قد تطيح بمدربه "إنريكي" واللاعبون غاضبون
مأرب برس-متابعات.
الأربعاء 15 فبراير-شباط 2017 الساعة 07 مساءً


كشفت شبكة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية أن مستقبل لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة بات غامضا بعد الهزيمة القاسية التي تجرعها الفريق الكتالوني في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسقط برشلونة أمام النادي الباريسي برباعية نظيفة، ليضع نفسه في ورطة كبيرة في مباراة الذهاب على ملعبه "كامب نو".

وتحدثت الإذاعة الإسبانية عن العلاقة السيئة بين مجموعة من لاعبي برشلونة ومدربهم، وقالت في تقرير لها بعد مباراة أمس: اللاعبون البارزون في الفريق يشعرون بخيبة الأمل معه، ويرونه غير قادر على النهوض بالفريق وإيجاد حلول.

وأشارت "كادينا سير" إلى أن الهزيمة غير المتوقعة لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان قد تكون حاسمة في مسألة تحديد مستقبل إنريكي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تكون السبب الوحيد.

وقالت "كادينا سير" في تقريرها أن لاعبي برشلونة لا يثقون في مدربهم منذ فترة طويلة وأنهم واثقون من رحيله في نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن هذه العلاقة السيئة بين لاعبي برشلونة وإنريكي بدأت منذ وقت طويل، وأن الفريق لا يمر بأفضل أوقاته حاليا، حيث أنه يحتل المركز الثاني في الدوري الأسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر، علما بأن النادي الملكي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.

وكشف التقرير أن برشلونة أخفق في تحقيق نتيجة إيجابية في ثماني مباريات من أصل 22 مباراة خاضها مع انريكي هذا الموسم فقد خسر أمام ألافيس وسيلتا فيغو وتعادل مع أتلتيكو مدريد وملقا وريال سوسيداد وريال مدريد وفياريال وريال بيتيس.


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