

أثارت مذكره مررها نائب السفير اليمني لدى المملكة العربية السعودية ،ضجة داخل سفارة بلادنا في الرياض،وذلك لما تضمنته من شكوى قدمها الصحفي المثير للجدل سام الغباري ضد القيادي في المقاومة الشيخ الحسن ابكر.

المذكرة التي رفها نائب السفير زين القعيطي إلى الخارجية السعودية دون علم السفير ،دفعت السفير اليمني شايع الزنداني للتواصل مع الحسن ابكر هاتفيا والاعتذار منه علي ما قام به المذكور وتماهيه مع الغباري .

واشتكي الغباري بحسب المذكرة -التي اطلع عليها مأرب برس- تعرضه ل "التشهير والقذف" على مواقع التواصل الإجتماعي واتهم ابكر بالافتراء عليه مطالبا الخارجية السعودية بالإيعاز للجهات ذات الاختصاص في السعودية باتخاذ مايلزم معتبرا ذلك من الجرائم الإلكترونية.

وعلم مأرب برس من مصادره ان السفير وبخ نائبه بشده،وهاجم الغباري ،بعد هذا التصرف الغير مسئول والخارج عن الدبلوماسية .





الغباري اراد بهذا التصرف الذي وصف بالاراعن توسيع خلافه المختلق مع الشيخ الحسن ابكر وإدخال السلطات السعودية فيه،بحكم تواجده في الرياض وتنقل الحسن ابكر بين اليمن والسعودية.



وبدأت القصة من منشور للحسن ابكر فضح فيه سام الغباري حيث كشف عن طلب الغباري مبلغ مالي نظير ما يكتبه دفاعا عن ابكر ،ليعتذر الأخير لعدم توفر المال لديه ،ليشن سام الغباري بعد ذلك هجوما على الشيخ الحسن ابكر .

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