

تُختم مساء اليوم الاحد مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي ، ويلتقي منتخب الكونغو الديموقراطية مع غانا.

وكانت الكونغو تصدرت المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط أمام المغرب الثاني برصيد 6 نقاط ، فيما تصدرت مصر الرابعة بـ 7 نقاط على حساب غانا برصيد 6 نقاط.



وغادرت تونس البطولة امس بعد هزيمتها من بروكينا فاسو بهدفين دون رد فيما تخطت الكاميرون منتخب السنغال بركلات الحظ الترجيحية.

وتجد مصر نفسها مرة جديدة أمام عقدة المغرب الذي التقته سابقا 25 مرة ففازت مرتين فقط وخسرت في 13 مباراة وتعادلا 11 مرة .

وتبحث مصر عن الفوز الأول على المغرب منذ عام 1986 عندما تغلبت عليه في 17 مارس في الدور نصف النهائي للبطولة التي استضافتها على أرضها وتوجت بلقبها لاحقا.

ويعود الفوز الأول لمصر على المغرب إلى عام 1971 في القاهرة وكان بنتيجة 3-2 في إياب تصفيات كأس الأمم الإفريقية لعام 1972، بعدما فاز المغرب 3-صفر ذهابا في الدار البيضاء في ثاني مواجهة بينهما بعد الأولى.

ويعود الفوز الأخير للمغرب على مصر في شهر يونيو 2001 في إياب الدور التمهيدي المؤهل لمونديال 2002 وكان بنتيجة 1-صفر في الرباط بعدما تعادلا سلبا في القاهرة.

أما المباراة الأخيرة بين المنتخبين فكانت في الدور الأول للبطولة القارية التي استضافتها مصر وتوجت بلقبها عام 2006، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويبحث المغرب عن لقب ثان بعد أن توج بالأول قبل 41 عاما في 1976، بينما تهدف مصر صاحبة الأرقام القياسية إلى تتويج عودتها بعد غياب طويل من 2012 بلقب قاري ثامن ثلاثة منها متتالية (2006 و2008 و2010).





اليكم توقيت بث المباراتين والقنوات الناقلة







جمهورية الكونغو × غانا

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