استغرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، تعاطي بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية مع ما يصدر من كتابات وتصريحات لبعض موظفي الدولة لمهاجمة شخصيات او احزاب سياسية، واعتبارها بمثابة موقف رسمي للحكومة الشرعية.

وأكد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحكومة الشرعية لا يعبر عن موقفها سوى ما يصدر رسميا من رئيسها واعضائها ومتحدثها الرسمي وبيانات مجلس الوزراء، كما هو متعارف عليه في كل ادبيات العمل الاعلامي.

وجدد التأكيد ان الحكومة برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر، ليست ممن يشجع الخلاف والإختلاف وخاصة بين حلفاء المرحلة ورفقاء النضال، ولن تكون يوما ما مؤيدة لفتح اية معارك جانبية لتبادل الاتهامات ، يكون احد طرفيها او كليهما ممن يقفون في الصفوف الأمامية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة " ان الحكمة والمنطق تقتضي الابتعاد عن كل ما يفسح المجال للتشرذم وشق الصف الوطني الموحد، وتفويت الفرصة على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسعى بكل جهدها لاقتناص اية فرصة لتباين او اختلاف في صفوف الشرعية".

ويأتي هذا التوضيح بعد مقال للمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء سام الغباري هاجم فيه القيادي في المقاومة الشعبية الشيخ الحسن أبكر واتهمه بالارهاب، كما هاجم القيادي الاصلاحي المسجون في معتقلات الحوثي محمد قحطان وعدد من قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح، كما هاجم ثورة فبراير وكل من خرج الى الساحات للمطالبة برحيل المخلوع صالح.

وبدوره كتب الحسن أبكر ردا على افتراءات الغباري، قال فيه انه "ليس بمستغرب على سام وامثاله أن يكتبوا مثل هذه الهرطقات ولكن العتب على الأخ رئيس الوزراء أن تكون مثل هذه الشخصية مستشار إعلامي له ويوحي للآخرين انه معبر عن شخص دولة رئيس الوزراء حتى يبتزهم".

وأثار هجوم الغباري على الحسن أبكر وعدد من رموز فبراير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذهب عدد من الناشطين الى اتهامه بالتخابر لصالح الرئيس المخلوع علي صالح، حيث قال الصحفي والناشط اليمني علي الشريف: " ان المدعو سام الغباري ابن الانقلاب لم يكتف بتغييب الانقلاب لقحطان جسديا بل يريد هذا السام أن يغتال رمز مثل قحطان معنويا ، قحطان ليس هو من يستجدي المخلوع ناهيك ان يقبل بتوريث السلطة لنجله".

من جانبه، أكد المحامي والقيادي في ثورة فبراير خالد الانسي ان "الحقائق تبينت عن دور سام الغباري دوره كمخبر و ما يقوم به من ترويج للاتهامات الأميريكية بالارهاب ضد قيادي من قيادات المقاومة – في اشارة الى الحسن أبكر- مع ادراكه بان المستهدف من تلك الاتهامات ليس شخص الحسن ابكر و لا الاصلاح فقط و انما المستهدف ضرب الشرعية والسعودية و اتهامهما بتمويل الاٍرهاب و دعم قياداته".

وفيما أشار الآنسي الى ان "المخبر سام هو فعلاً الطقم الذي سيدلكم على بقية مخبري المخلوع في صفوف الشرعية" بحسب قوله، تسائل في ذات الوقت قائلا: "ماهو موقف الشرعية و ماهو موقف رئيس الحكومة شخصياً ، خصوصاً و هذا المخبر يروج لنفسه محليا و خارجيا كمستشار اعلامي و كشخصية مقربه من رئيس الحكومة ؟.!

نص ما كتبه الحسن أبكر:

بسم الله الرحمن الرحيم.

اتصل بي سام الغباري بعد مقاله الذي كتبه عني ردا على الخزانة الأمريكية التي أدرجت إسمي في قائمة الداعمين للإرهاب سألني هل قرأت ماكتبته عنك قلت له نعم وتابعت كتاباتك السابقة عني واشكرك أخي الكريم وأسأل الله أن يجزيك خيرا ليس لي استطاعة لرد الجميل لك ولكل الزملاء الذين وقفوا وساندوا وتحدثو وكتبوا إلا الدعاء والجزاء لكم جميعا من الله سبحانه وتعالى.

بعدها شرح لي احواله وظرفه المالي واحتياجه الشديد لبعض المال قلت له أبشر...استحيت واحرجت حسسني بمقدمته انه يريد مقابل ما كتب قلت له ساعطيك كذا..... مبلغ زهيد أقل بكثير مما يستحق ولكن نجود بالموجود ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. والمثل يقول اخوك أحق من يستحق واعذر من يعذر، وقلت في نفسي الرجل كريم وشهم وسيعذرني على ذلك.

صُدم الرجل وتلعثم وقال انا احتاج أكثر من هذا، وشرح لي مرة اخرى..قلت له اعذرني أخي الكريم وأنت ترى ما نحن فيه ولكن ان شاء الله إذا تيسرت الأحوال اعطيك وساتصل بك انا زعل الرجل وو.......الخ

قلت له أخي الكريم انا لم أطلب منك أن تكتب عني وما كان هناك داعي تكتب عني شيء إذا كنت تريد أجرته فيما بعد.. استأذن واقفل الخط وانتهى الأمر على هذا...فوجئت اليوم بمنشور له تحت عنوان (بلا رحمة) يقول عن نفسه انه كذاب، وأنه شهد لي زور بشأن رده على ما نشرته الخزانة الأمريكية قال (لقد كذبنا وقلنا أن أبكر يتعرض لمؤامرة صهيوأمريكية ، لنجعله بطلا لم نشأ أن يخفت صوتا قويا من رجال مقاومتنا) انتهى كلامه مع أنني كنت اتمنى انه لا يصفني بصوتا قويا من رجال مقاومتنا حسب قوله كي لا يضطر مرة أخرى أن يكذب نفسة ويقل قدره عند محبيه.

أما قولك لماذا لا تدرجك الخزانة الأمريكية في قائمة الإرهاب فهذا غير معقول ولا يقبله العقل ولا المنطق وأنت بوق نفاق مستأجر تهرف بما لا تعرف وتتخلى عن مبادئك واهدافك واخلاقك واقوالك وافعالك بكسرة خبز يابسة.

الآن أتضح لي أنك تسب وتشتم وتؤذي بالاجرة يعني انت لسان مستأجر لا ينقصك إلا مكتب تفتحه او يفتحه لك من يستخدمك وتكتب على بابه في لوحة فنية جميلة تليق بمقامك...

تقول فيها(مكتب سام الغباري كاتب لقن للاستئجار وعليكم التجربة ومنا البرهان)

انتظر ملاحظتك وتعديلك على اللوحة لاني اعرف ما مدى مقدرتك على اختيار عنوانها وبعدها أريدك تكتب عني منشور جيد يساوي الفكرة الذي أعطيتك ولك جزيل الشكر.

في الأخير أود أن اشير انه ليس بمستغرب على سام وامثاله أن يكتبوا مثل هذه الهرطقات ولكن العتب على الأخ رئيس الوزراء أن تكون مثل هذه الشخصية مستشار إعلامي له ويوحي للآخرين انه معبر عن شخص دولة رئيس الوزراء حتى يبتزهم.

الحسن بن علي أبكر