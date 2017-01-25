الكويت : إعدام 7 أشخاص شنقًا أحدهم من الأسرة الحاكمة وثلاث نساء .. تعرف على جرائمهم
مأرب برس-متابعات.
الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 03 مساءً


أعلن مصدر أمني كويتي أنه تم إعدام سبعة أشخاص شنقاً في الكويت، بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وثلاث نساء.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تم صباح الأربعاء 25/1/2017 تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي في كل من محمد شاها محمد سنوار حسين، بنغالي الجنسية، لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالإكراه والسرقة.

وكذلك، تم إعدام جاكاتيا ميندون باوا، فلبينية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأماكيل أوكو ميكونين، إثيوبية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد.

ونفذ الحكم بحق نصره يوسف محمد العنزي، كويتية الجنسية، لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد، وكذلك سيد راضي جمعة، مصري الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأيضاً سمير طه عبدالماجد عبدالجليل، مصري الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

وأيضاً تم إعدام فيصل عبدالله الجابر الصباح، كويتي الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.

وقد نفذ حكم الإعدام شنقاً تنفيذاً لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز بعد أن صدق على هذه الأحكام أمير الكويت.
ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس   
#   مأرب_ب ر   س      تيليجرام  
  elegram.me/marebpress 1  

@marebpress 1 
نرحب بانضمامكم 

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة العالم
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال