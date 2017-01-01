قرأ اثنان من رجال الدين المسلمين السبت عددا من الآيات القرآنية في القداس الذي حضره الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس رفقة عائلتيهما في العاصمة الأميركية. بحسب موقع قناة الحرة الامريكي.

واستمع ترامب إلى الآيات وعدد من الصلوات التي قرأها رجال دين من ديانات مختلفة عكست تعددية أميركا.

وهذا هو نص الآيات التي استمع لها ترامب في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن.

الآية 13 من سورة الحجرات "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ".

الآية 22 من سورة الروم "ومِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ".