الرئيس الامريكي "ترامب" يستمع الى آيات من القران الكريم في قداس بواشنطن.. ماهي هذه الآيات؟
مأرب برس - متابعات
الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 12 صباحاً

قرأ اثنان من رجال الدين المسلمين السبت عددا من الآيات القرآنية في القداس الذي حضره الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس رفقة عائلتيهما في العاصمة الأميركية. بحسب موقع قناة الحرة الامريكي.

واستمع ترامب إلى الآيات وعدد من الصلوات التي قرأها رجال دين من ديانات مختلفة عكست تعددية أميركا.

وهذا هو نص الآيات التي استمع لها ترامب في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن.

الآية 13 من سورة الحجرات "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ".

الآية 22 من سورة الروم "ومِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ".

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