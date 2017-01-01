القوات المسلحة تحكم سيطرتها على السواحل اليمنية و 4 منافذ برية وانهيارات الحوثيين تتوالى أمام الضربات الموجعة والقبائل تسحب مقاتليها

أكد العميد الركن عبده مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية أن قوات الشرعية بسطت سيطرتها الكاملة على جميع المنافذ الحدودية البرية وهي منفذ الوديعة والطوال وعلب والبقع.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن العميد مجلي قوله أنه يجري العمل على مواصلة السيطرة على موانئ البلاد كافة مع اقتراب الجيش من تحرير ميناء المخا الاستراتيجي.

وأعلن اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان أن قواته باتت تسيطر على جميع المواقع العسكرية والجبال والمرتفعات الساحلية وأنهم باتوا على بعد خمسة كيلومترات من مدينة المخا الساحلية ومينائها الاستراتيجي المهم.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات التحالف العربي قتلت 29 من الانقلابيين في غارات شنتها على مواقعهم في محافظة الحديدة ..مشيرة إلى أن نحو 20 آخرين أصيبوا بجروح جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للمتمردين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في عدة مناطق من الحديدة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان انهيارات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية توالت أمام الضربات الموجعة للجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية في العديد من المحافظات اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي.

وجاء انشقاق القبائل اليمنية عن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أحد الأسباب المؤثرة والمهمة لتلك الانتصارات الحاسمة التي يحققها الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن وذلك بعد أن تأكدت تلك القبائل أن الميليشيا الحوثية المدعومة من المخلوع صالح جاءت لتحقيق أجندات خارجية لن يجني منها اليمن سوى الندامة والخسران.

وأعلنت العديد من القبائل اليمنية خلال الأيام الماضية انشقاقها عن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية .. وأوضحت تلك القبائل أنها اكتشفت حقيقة الميليشيات الانقلابية وممارساتها وانتهاكاتها وأهدافها المتمثلة في التسلط والسيطرة على مؤسسات الدولة وإشاعة الفقر والغلاء والاحتكار والقتل ..مشيرة إلى أن هذه المعاناة جعلتهم يراجعون مواقفهم ويحاولون استدراك الخطأ المتمثل في مساندة تلك الميليشيات.

وقال محللون سياسيون إن هذه الحقيقة جعلت تلك القبائل تسارع لسحب مقاتليها المغرر بهم من صفوف ميليشيا الانقلاب وهو ما تسبب في إرباك كبير للميليشيات التي سارعت إلى إعلان النفير العام في العاصمة صنعاء وإجبار طلاب المدارس على القتال في صفوفها.

من جهة أخرى يحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمًا كبيرًا على سبع جبهات ساخنة تحت غطاء جوي لطائرات التحالف في الجوف والمصلوب والساحل الغربي بتعز وعلب وصرواح ومنطقة نهم على مشارف صنعاء وبيحان بمحافظة شبوة.

وخسر الانقلابيون في هذا التقدم مواقع كثيرة وتكبدوا خسائر بشرية بلغت المئات من القتلى والجرحى والعشرات من الأسرى وتدمير آليات وقواعد صواريخ.