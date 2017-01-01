60 ألف عدد المسافرين عبر مطار عدن خلال 2016
مأرب برس-عدن.
السبت 21 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً


بلغ عدد المسافرين الواصلين والمغادرين عبر مطار عدن الدولي 60 الف و 649 مسافرا خلال العام الماضي.

 

وأكد مدير الجوازات في المطار العقيد ارسلان الهمشري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان حركة المسافرين في المطار بدأت تعود الى طبيعتها بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والسلطة المحلية بعدن .

 

وأوضح ان عدد الواصلين الى مطار عدن خلال العام الماضي بلغ 25 الف و 608 ركاب ومن العرب والاجانب 4 الف و57 راكبا .

 

كما بلغ عدد المغادرين من اليمنيين والعرب والأجانب قرابة 31 الف مسافرا.

  وأكد الهمشري ان تحسن الجوانب الامنية في عدن ساهم في تسهيل حركة المسافرين من والى مطار عدن الدولي.
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