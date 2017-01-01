منتخبنا الأول لكرة القدم يبدأ معسكرا داخليًا بقيادة مدرب أثيوبي
مأرب برس-متابعات.
الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 03 مساءً


يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السبت المقبل بصنعاء مرحلة الإستعداد الأولى لتصفيات كأس آسيا ٢٠١٩م بقيادة المدرب الإثيوبي إبراهام مبراتو ومساعده المدرب الوطني خالد الدغيش.

 

وأوضح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عبد الوهاب الزرقة نائب رئيس لجنة المنتخبات أن المدرب الإثيوبي متواجد حاليا بالعاصمة صنعاء بعد أن وصل إليها قبل عدة أيام حيث يقوم حاليا مع إتحاد الكرة بوضع اللمسات الأخيرة لبدء معسكر صنعاء وإقرار القائمة الأولية للمنتخب التي سيتم استدعاءها .

 

وتوقع أن تتجاوز القائمة الأولية أكثر من أربعين لاعبا نظرا لطلب المدرب الإطلاع على أكبر عدد ممكن من اللاعبين ومعرفة مدى جاهزيتهم وأفضليتهم للمنتخب في هذه المرحلة التي تبدأ مبارياتها الرسمية في التصفيات نهاية مارس القادم وتمتد لأكثر من عام .

 

ولفت إلى أن القائمة ستضم عدد من لاعبي منتخب الشباب إلى جانب عناصر المنتخب الأولمبي السابق ولاعبي المنتخب الأول في آخر مهمة خاضها المنتخب خلال الملحق المؤهل للتصفيات الآسيوية في سبتمبر الماضي أمام حزر المالديف إضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين بالخارج.

  

يذكر أن المنتخب اليمني استهل عامه الجديد بالتراجع إلى المركز ١٤٨ في تصنيف الفيفا فيما تم إعتماده ضمن منتخبات المستوى الثالث لقرعة تصفيات كأس آسيا بالإمارات ٢٠١٩ والتي سيتم سحبها الاثنين القادم من قبل الإتحاد الآسيوي لكرة القدم .
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