

أكد عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان صحيفة 14 أكتوبر مثلت تاريخ وذكريات وطن وخاضت معتركه وعاشت ووثقت مراحله ومنعطفاته لحظة بلحظة بحلوها ومرها اوقاتها الفرائحية والصعبة معا..مشيراً الى ان كلمة وامانتها وحرية الراي مثلت منهجاً قويماً للأعلام المتزن الصادق البناء الذي يحافظ على هويته وديمومته وبقائه فضلاً عن كسب ود القارئ والمتابع معا .

وقال رئيس الجمهورية في مقال له بمناسبة الذكرى الــ 49 لتأسيس صحيفة 14 أكتوبر نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس بعنوان (14 أكتوبر .. الذكرى والحدث ) " ان الرابع عشر من أكتوبر مثل يوماً فاصلاً في حياة وطننا وشعبنا كتتويج لنضالاته العادلة وتضحياته التي قدمها في سبيل الحرية والانعتاق من براثن الاستعمار الأجنبي".

وأضاف الرئيس "لعلها اليوم مناسبة مقرونة بهذا الحدث يجسدها الاحتفال بذكرى تأسيس 14 أكتوبر الصحيفة التي تطفئ اليوم شمعتها الــ 49 في بلاط صاحبة الجلالة التي كانت ولازالت وستظل هذه الصحيفة والمنبر الإعلامي التنويري الوطني مشعلا ًللنور والحرية والكلمة الوطنية الصادقة والهادفة .

وأشار رئيس الجمهورية الى انه طوال مشوار وتاريخ الصحيفة الملئ بالمواقف الصعبة والحرجة حرصت قياداتها المتوالية على انتظام التواجد والصدور اليومي الا في فترات محدودة وظروف استثنائية سرعان ما يتم التغلب عليها وتجاوزها.

ولفت فخامة الرئيس الى ما آلم بالوطن ارضاً وانسانا جراء الحرب الانقلابية للحوثي وصالح..مشيراً الى انها امعنت في تدمير واحراق مختلف البنى التحتية ومرافق الدولة ومؤسساتها ومنها ما يرتبط بالثورة وأهدافها التي تستعديها تللك القوى ولا تؤمن بها باعتبارها تتقاطع مع نهجها وفكرها الكهنوتي الفئوي المناطقي المقيت .

وقال رئيس الجمهورية "ها قد حل اليوم الذي يمكننا وصفها بانها قد أصبحت مجرد صفحة من الماضي القريب الموحش التي طويناها معا والى الابد بفضل تلاحم وتكاتف جميع أبناء الوطن الذين جسدوا بتضحياتهم ومواقفهم البطولية المشرفة روح الثورة الوثابة ومكنوناتها لدى الجميع التي تنشد الحرية والكرامة والعدالة والمساواة في اطار يمن اتحادي جديد عادل ومستقر يؤمن بالتنوع وحرية الراي والكلمة التي ظلت مساندة لأبنائنا وشبابنا في مختلف الجبهات ترفع من ازرهم ومعنوياتهم لرسم ملامح النصر الذي حققناه ولازلنا نحتفل بنتائجه تباعا حتى يتم تطهير وطننا اليمني بالكامل من درن الكهنوت والمليشيات الانقلابية المارقة" .

وحيا فخامة الرئيس في مقاله صحيفة 14 أكتوبر وكافة القائمين عليها قيادةً وعمالاً رجالاً ونساء في الذكرى الــ49 لتأسيسها ..داعياً اياهم الى تعزيز نهج الصحيفة ومسيرتها الوطنية القويمة باعتبارها جزءا من تاريخ وذاكرة الوطن الذي نحرص على ديمومته واستمراره وسنكون معكم والى جانبكم مذللين الصعاب والتحديات الطارئة التي رافقت عملكم وسير ادائكم.

واختتم رئيس الجمهورية بالقول "مرة أخرى احييكم ومن خلالكم احيي جميع أبناء شعبنا .. وكل عام وانتم والوطن بخير ".

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