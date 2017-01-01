4 جبهات مشتعلة في تعز تمكن فيها الجيش من تحرير عدة مواقع وتكبيد الإنقلابيين خسائر كبيرة

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شهدت تعز اليوم معارك عنيفة توزعت في أكثر من جبهة قتال مع الإنقلابيين من مليشيا الحوثي وصالح.

وبحسب ما رصده مأرب برس فقد شن الجيش الوطني هجوماً على مواقع الانقلابيين في شارع الأربعين وتمكن من تحرير بيت المحضار وبيت العواضي والوصابي والكباب فيما ولاتزال المعارك مستمرة في ظل خسائر كبيرة تتكبدها المليشيا بالمعدات والأرواح .

في جبهة مقبنة دارت معارك شرسة بين الجيش الوطني وبين المليشيات الإنقلابية واستمرت لمدة 11 ساعة متواصلة خسر فيها الانقلابيون اوراحا وعتاد.

والى جبهة الوازعية وتحديدا في بني عمر وراسن فقد شن الجيش الوطني هجوما على مواقع العدو وتمكن من تحرير جبل الصيبارة الاستراتيجي ومدرسة الحكمة وموقع الهشام وتدور المعارك الآن حول موقع القاصب وجبل الشامي والمعارك مستمرة.

اما في المخا يواصل الجيش الوطني معاركة ضد المليشيات الأنقلابية في الساحل الغربي بعد تمكنه من تحرير منطقة الجديد وتطهيرها من الألغام .



وتواصلت المعارك اليوم الأربعاء بإسناد جوي من طيران التحالف العربي حيث يقوم الطيران بتمشيط المناطق الواقعة بين الجديد ومدينة المخا استعداداً لاستكمال تقدم قوات الجيش الوطني لمحور عدن ولحج بإسناد المقاومة الشعبية الجنوبية .

وسجلت حالات فرار جماعية لعناصر المليشيات وهروبهم نحو مناظق يختل ومناطق ماقبل مدينة المخا بتجاه الخوخة بعد تعرضهم لضربات قاصمة وسقوط عدد كبير منهم

وسقط أكثر من 12 قتيلاً و عدداً من الجرحى من الإنقلابيين في جبهات القتال المختلفة اليوم بحسب ما ذكره العقيد منصور الحساني ناطق الجيش في تعز.

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