مقاومة البيضاء تكبد الإنقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد وتحرر مواقع جديدة



قتل سبعة من مليشيات الحوثي والمخلوع في مواجهات مع المقاومة الشعبية في قيفة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء .

مصادر محلية قالت لمأرب برس ان مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة والمليشيات الانقلابية في جبال نوفان وبلاد آل الجوف في قيفة بمديرية القريشية ، اسفرت عن مقتل سبعة من عناصر المليشيا وأحد أفراد المقاومة..

الى ذلك قتل خمسة من المقاومة بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في عقبة زعج على طريق بلاد آل الجوف-يكلا بقيفة مديرية القريشية ..



جاء ذلك بعد ساعات من مقتل ثلاثة من المليشيات الانقلابية واحراق دورية في كمين للمقاومة بوادي معصره في ذات المديرية.

وفي مديرية ذي ناعم تمكنت المقاومة الشعبية من تطهير موقعين من مليشيات الحوثي والمخلوع في

وقالت مصادر ميدانية ان المقاومة الشعبية شنت هجوما مباغتا على مواقع مليشيات الحوثي والمخلوع في مديرية ذي ناعم ، تمكنت المقاومة من تحرير مواقع كعواش وحلبوب والاستيلاء على اسلحة وذخائر للمليشيات.

وأكدت المصادر مقتل اربعة من المليشيات الانقلابية كحصيلة أولية وجرح اخرين خلال الهجوم ، فيما قتل احد افراد المقاومة واصيب ستة آخرين اصابات متفاوتة.





في البيضاء ايضا اصيبت إمراة مساء أمس الثلاثاء برصاص قناص من مليشيا الحوثي وقوات المخلوع الانقلابية المتمركزة في "جبل جميدة" بمديرية القريشية .