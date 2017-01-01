قتلى في اشتباكات وسط مدينة ذمار بين أقارب لـ المخلوع صالح ومسلحين من البيضاء



أكد شهود عيان بمدينة ذمار وسط اليمن، أن اشتباكات مسلحة حدثت ظهر اليوم الأربعاء بين أسرة بيت عمران " اصهار الرئيس المخلوع صالح " ومسلحين من محافظة البيضاء، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.

وقال شهود العيان لمأرب برس أن الاشتباكات المسلحة وقعت ظهر اليوم وسط المدينة، سقط على إثرها عددا من القتلى والجرحى من الطرفين، دون معرفة الأسباب ورا ذلك.

وتابع الشهود أن حالة ذعر وفوضى ونتشار للمسلحين، شهدتها المدينة اليوم، وهو ما أثار القلق والخوف لدى الأطفال واسر المنازل القريبة من مكان وقوع الاشتباكات.