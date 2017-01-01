مصر في زمن السيسي .. تدرج ابرز نجومها في كرة القدم ضمن قوائم الإرهاب!
مأرب برس-متابعات.
الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 04 مساءً

ابو تريكة
أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة نجم كرة القدم المصرية السابق، محمد أبوتريكة، على قوائم المنظمات والشخصيات "الإرهابية"، بحسب ما أفاد محاميه ومسؤول قضائي.

ويعد أبو تريكة (38 عاماً)، نجم النادي الأهلي السابق الذي اعتزل عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية. كما برز على المستوى الإفريقي، لاسيما خلال الفترة التي هيمنت فيها مصر على كأس الأمم الإفريقية. وساهم بإحراز بلاده كأس إفريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الإصابة.

وتتهم السلطات أبوتريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي صنفتها القاهرة في نهاية العام 2013، "منظمة إرهابية".

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات، تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

ولم يخفِ أبوتريكة في 2012 دعمه لمرشح الجماعة الرئيس السابق محمد مرسي.

واعتبر محمد عثمان، محامي أبوتريكة، أن قرار محكمة الجنايات "مخالف للقانون"، لأنه "لم تصدر ضد أبوتريكة أية أحكام جنائية، ولم تجرِ معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته".

وأضاف "سنسلك الطريق الذي رسمه القانون، وهو الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً".

وكانت السلطات تحفظت في أيار/مايو 2015 على أسهم أبوتريكة في شركة سياحية، متهمة إياه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين. وفي الشهر نفسه، تم رفض التظلم الذي تقدم به على قرار التحفظ. ونفى اللاعب بعد ذلك بأيام في تصريحات صحافية، قيامه بتمويل الجماعة.
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