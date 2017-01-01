مواطن استشهد 3 من أبنائه في معارك مع الإنقلابيين واستقبله هادي في عدن #صورة



استقبل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم مواطنًا يمنيًا قدم ثلاثة من ابنائه شهداء في سبيل الوطن.



والتقى الرئيس هادي" ابو الشهداء" الشخصية الوطنية والاجتماعية الخضر علي الصري احد ابناء مديرية مودية محافظة ابين الذي قدم في سبيل الوطن وعزته وكرامته اولاده الثلاثة شهداء دفاعا عن الارض والعرض في عدد من جبهات البطولة والفداء.

واشاد الرئيس بمواقف هذه الاسرة المناضلة الصابرة التي اجترحت المواقف والمآثر دون من او الالتفات الى الوراء لإيمانها العميق بانتصار مفاهيم العدالة والحق وقيّم المثل السمحاء.

وقال " لقد برهن شعبنا اليمني بمختلف اطيافه انه دوما عند مستوى المسؤولية والحدث ووحدة الموقف والصف في وجه الكهنوت والطغيان الذي اراد عودة عجلة التاريخ للوراء باستباحته للأرض والعرض وقتل وتشريد الابرياء وتدمير الدولة وبناها التحتية".

وبشر رئيس الجمهورية بالانتصار على قوى الظلام والشر لمصلحة الشعب اليمني.

من جانبه عبر الخضر علي الصري عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس لكل ما يقدمه ويبذله من اجل الوطن وقضاياه العادلة.. محتسبا اولاده الثلاثة شهداء عند الله في الدفاع عن الدين والقيم والدولة الاتحادية العادلة.