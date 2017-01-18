الحكومة اليمنية ترد على تصريحات للرئيس الإيراني روحاني
مأرب برس-متابعات.
الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً


دعا الناطق باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي" اليوم الأربعاء إيران إلى تغيير سياستها في المنطقة, متهما لها بإشعال الحرب في اليمن.

وقال "راجح بادي" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" ردا على تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الثلاثاء, طالب فيها السعودية بتغيير سياستها في المنطقة٬ وإنهاء ما وصفه بتدخلها العسكري في اليمن ٬ أن السعودية لم تتدخل٬ بل ساندت الشرعية اليمنية٬ وحاربت الإرهاب.

وأشار "بادي" إلى أن, إيران هي من أشعلت الحرب في اليمن٬ وأن تصريح روحاني٬ هو أكبر دليل على تورطها وإشعال الصراع في جنوب الجزيرة العربية٬

وأضاف أن السعودية ساندت الشرعية اليمنية٬ ووقفت إلى جانبها٬ وقادت تحالفً ا عربًيا لدعم اليمن٬ وأفشلت المشروع الإيراني الذي يتدخل في الشأن اليمني٬ باستخدام أدوات إيران من الحوثيين.

وأوضح "بادي": «إيران وأدواتها من جماعة وقوات صالح٬ تلقت هزائم خلال الفترة الأخيرة في اليمن٬ سواء في مأرب أو صعدة أو الساحل٬ وبالتالي هذا الضجيج الإيراني غير مستبعد٬ بعد أن كان لديهم مخطط لتحويل اليمن لساحة صراعات٬ وما ذكره روحاني في المؤتمر الصحافي٬ يكشف عن ألم حقيقي».
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