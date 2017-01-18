جمعية النبراس تدشن المخيم الطبي الجراحي المجاني بمديرية القفر بمحافظة اب

دشنت جمعية النبراس الصحية بدعم تمويل من قطر الخيرية مكتب اليمن بالتعاون والتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة اب والسلطة المحلية بمديرية القفر المخيم الطبي الجراحي المجاني لازالة المياه البيضاء وصرف العلاجات المجانية .

المخيم رقم 189 الذي تدشنه الجمعية يأتي لرفع المعاناة الشديدة لدى الكثير من مواطني بمديرية القفر بمحافظة اب نتيجة الاوضاع الاقتصادية المأساوية التي يمر بها اليمن , حيث يستهدف المخم اجراء الفحص الطبي لعدد800 حالة مرضية من امراض العيون واجراء عدد85 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات وصرف العلاجات المجانية لكل من اجريت لهم العمليات الجراحية .

مدير قطر الخيرية باليمن الاخ نصر الصلوي الذي حضر التدشين اشاد بجهود الجمعية في مجال الاغاثة والجانب العلاجي في عدد من المحافظات , من جانبه اشاد الدكتور عبدالحق الأشول مدير عام جمعية النبراس الصحية بجهود جمعية قطر الخيرية مكتب اليمن , مشيراً الى ضرورة تكثيف الجهود الطبية والاغاثية في اليمن نظرا لما يواجه الشعب من مخاطر تفشي المرض والجوع في كثير من المناطق داعيا المؤسسات والمنظمات العاملة في داخل اليمن وخارجه الى ضرورة امداد الفقراء والمحتاجين بما يسهم من انقاذ حياتهم علما ان اليمن بحاجة ماسة الى اجراء 80 الف عملية جراحية لازالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات في العام الواحد .

حضر التدشين الدكتور عبدالملك الصنعاني مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة اب والدكتور بكيل الجحافي نائب المدير العام لقطع الطب العلاجي بكتب الصحة العامة بالمحافظة واالدكتور محمد عبادي مدير مكتب الصحة العامة بالمديرية .

الجدير بالذكر ان جمعية النبراس الصحية من اوائل الجمعيات الاهلية المتخصصة في مجال مكافحة العمى ورعاية البصر في اليمن كما انها من الجمعيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجال مكافحة العمى , حيث نفذت الجمعية عدد 188مخيم طبي مجاني في مجال زراعة العدسات وازالة المياه البيضاء في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بالاضافة الى اجراء مخيمات طبية جراحية في عدد من الدول الافريقية وتتمتع الجمعية بكادر طبي جراحي ذو كفاءات عالية ومهارية دقيقة .