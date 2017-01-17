في إب .. قاضي ينجو من محاولة اغتيال وسيارة حوثي تدهس طفلة



اصيبت طفلة بجروح مختلفة في حادثة دهس بواسطة سيارة تتبع مسلحين حوثيين جوار مدرسة وسط مدينة إب .

مصادر محلية أفادت بأن سيارة “هيونداي نوع توسان -بدون لوحة- على متنها مسلحون حوثيون دهست فتاة في منطقة المنصوب أمام مدارس الحرمين .



ونقل مواطنون من المارة الفتاة الى المشفى إلى أحد مستشفيات إب

وأبدى مواطنون شهدوا الحادثة تذمرهم من انتشار ظاهرة السيارات غير المرقمة، مطالبين بوضع حد لهذه الفوضى.

في حين اكدت مصادر طبية ان حوادث الدهس اصبحت ظاهرة مؤخرا بمدينة إب المكتظة بالسكان وانه وصل خلال الاسبوع الماضى إلى هيئة مستشفى الثورة بالمدينة قرابة 15 اصابة مختلفة لمدنيين جراء عمليات صدم ودهس قام بها سائقو أطقم وسيارات تابعة لمليشيات الحوثي وصالح ولا يزال بعض المصابين يرقدون بأقسام المستشفى .

وفي موضوع اخر اكدت مصادر اعلامية نقلا عن مقربين من القاضي عبد الوهاب الفقيه اصابته برصاص مسلحون مجهولون ونجاته من محاولة إغتيال أمس الأثنين.



وذكرت المصادر بأن الحادثة وقعت وهو في طريق شارع المعاين علي طريق المجمعة بديرية ريف إب .

ونقل القاضي إلى مستشفي الثورة العام بإب لتلقي العلاج وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنقلاب.

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