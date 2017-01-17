أكثر من 30 قتيلا انقلابيًا وتدمير 6 أطقم في معارك ضارية بشبوة
مأرب برس-خاص.
الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قتل ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين من عناصر الميليشيات الانقلابية، في مواجهات مع ابطال الجيش المسنودين بالمقاومة في مديرية بيحان محافظة شبوة خلال معارك اليوم وامس.

 

مصدر عسكري قال في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة، خاضت يوم أمس معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع بجبهة بيحان غرب شبوة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد فيما لاذ البقية بالفرار، .

المصدر اشار الى ان عددا من الأطقم المحملة قتلى الميليشيات شوهدت وهي تتجه نحو محافظة البيضاء. بالإضافة إلى 6 اطقم تم تدميرها من قبل مدفعية الجيش.

   وكانت معارك ضارية قد دارت أمس في منطقة الساق والصفحة وحيد بن عقيل بين وحدات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات المخلوع من جهة اخرى.
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